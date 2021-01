'भारतीय बलि का बकरा नहीं, जिन पर आप वैक्सीन का फेज-3 ट्रायल करें', मनीष तिवारी का तंज

तिवारी ने ट्वीट किया है, "कल तक एनडीए / भाजपा ने दावा किया था कि कोवैक्सिन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है. आज वैक्सीन लेने वालों को अपनी पसंद की वैक्सीन लेने की अनुमति नहीं देकर क्या NDA / BJP भारतीयों को गिनी सूअर बनाना चाह रही, जिन पर कोवैक्सिन के तीसरे चरण का ट्रायल हो सके."

Till yesterday NDA/BJP claimed Covaxin has been cleared for emergency use.



Today by not allowing recipient to pick vaccine of his choice is NDA/BJP making Guinea pigs out of Indians @drharshvardhan ?



Is roll out THE REAL Phase-3 Trail of Covaxin ?



https://t.co/fu5PXyZ0bt