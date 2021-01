Coronavirus Vaccinatation in India: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा है कि भारत की ओर से मंजूर की गई हमारी दोनों कोरोना वैक्‍सीन, दुनिया की दूसरी वैक्‍सीन की तुलना में ज्‍यादा कास्‍ट इफेक्टिव है. प्रधानमंत्री ने यह बात सोमवार को वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के जरिये राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों के साथ बैठक में कही. पीएम मोदी ने यह भी कहा, राजनेता अपनी बारी आने पर ही कोरोना वैक्‍सीन लगवाएं, आगे निकलने की कोशिश नहीं करें.उन्‍होंने कहा कि जिन दो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वह दोनों ही मेड इन इंडिया हैं. जब दूसरे फेज में हम जाएंगे जिसमें 50 से ऊपर उम्र के लोगों को टीका लगेगा तब तक हमारे पास और भी विकल्प हो जाएंगे (वैक्सीन के). गौरतलब है कि भारत में 16 जनवरी से कोरोनावायरस से बचाव को वैक्सीनेशन प्रक्रिया (Coronavirus Vaccinatation) शुरू हो रही है. पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है.

