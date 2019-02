130 किमी/घंटे की रफ्तार से दौड़ रही वंदे भारत एक्सप्रेस पटरियों पर खड़ी रही घंटो, दूसरी ट्रेन से यात्रियों को लाया गया दिल्ली

शुक्रवार को प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी. वही वंदे भारत ट्रेन शनिवार को वाराणसी से दिल्ली आते वक्त ब्रेक डाउन का शिकार हो गई. ब्रेक डाउन के बाद विक्रमशिला एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे मीडिया कर्मियों को दिल्ली लाया गया. जानकारी के मुताबिक दिल्ली से 200 किमी दूर यह ब्रेक डाउन हुआ. रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर कुछ पशुओं की आने की वजह से ट्रेन की यात्रा बधित हुई. अधिकारियों के अनुसार पटरी से अवरोध को हटाने के बाद सुबह 8.30 बजे ट्रेन का संचालन दोबारा हो सका. उन्होंने बताया कि ट्रेन का ट्रायल रन था, ट्रेन का कमर्शियल संचालन 17 फरवरी से शुरू होगा.

वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किमी की रफ्तार से दौड़ी, टिकटों की बुकिंग शुरू

#VandeBharatExpress#VandeBharat#T18 has broken down after returning to New Delhi from inaugural run. Media people shifted in Vikramshila train. pic.twitter.com/1gJgOc9WTs