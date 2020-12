हल्द्वानी में देश का पहला पॉलीनेटर पार्क बनकर तैयार, 50 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद

देश का पहला पॉलीनेटर (परागण सहयोगी) पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बनकर तैयार हो गया है, जहां तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 50 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं. मुख्य वन संरक्षक (शोध) संजीव चतुर्वेदी ने बताया, कि उत्तराखंड वन विभाग की शोध शाखा द्वारा चार एकड़ से ज्यादा जमीन पर विकसित इस रंगबिरंगे पार्क का मंगलवार को प्रख्यात तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटासेक ने उद्घाटन किया. उन्होंने बताया कि इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य विभिन्न पॉलिनेटर प्रजातियों को संरक्षित करना, इन प्रजातियों को संरक्षित करने के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा परागण के विभिन्न पहलुओं जैसे उनके आवासों पर खतरे तथा प्रदूषण का उन पर प्रभाव आदि पर शोध को बढ़ावा देना है.

Uttarakhand: Chief Conservator of Forest (Research), Sanjiv Chaturvedi said, "Our objective is to conserve various pollinator species, to create awareness among the general public about importance of pollination, & to promote further research on various aspects of pollination."