Indigo पायलट पर महिला ने लगाया बदसलूकी का आरोप, कहा- व्हीलचेयर मांगने पर दी जेल भेजने की धमकी

इंडिगो एयरलाइंस (Indigo) की एक महिला यात्री ने पायलट पर बदसलूकी का आरोप लगाया है. महिला यात्री ने दावा किया कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मां के लिए व्हीलचेयर मांगने के बाद इंडिगो के पायलट ने उसे जेल भेजने की धमकी दी. हालांकि इसके बाद एयरलाइंस ने पायलट को ड्यूटी से हटा दिया. केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयरलाइंस ने पायलट को 'ड्यूटी से हटा दिया' है. सुप्रिया उन्नी नायर ने सोमवार रात बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद अपनी 75 वर्षीय मां के लिए व्हीलचेयर की मांग की थी. सुप्रिया ने ट्वीट में आरोप लगाया कि पायलट ने उनसे दुर्व्यवहार किया तथा जेल भेजने की धमकी दी. उन्होंने बताया कि उनकी मां डायबिटीज की मरीज हैं.

I requested my office to contact @IndiGo6E as soon as I saw the tweet by Ms @SupriyaUnniNair about the pilot's behaviour with her & her 75 yr old mother in need of wheelchair assistance.

The airline has informed @MoCA_GoI that the pilot has been off-rostered pending full enquiry https://t.co/NVkjr6ubti