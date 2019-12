उड़ान भरने से ठीक पहले रोकी गई इंडिगो फ्लाइट, सभी यात्री सुरक्षित

उदयपुर में बुधवार को एक इंडिगो विमान को उड़ान भरने से फौरन पहले रोक दिया गया. विमान रनवे पर था और उड़ान भरने वाला था तभी उसके केबिन में धुआं उठा. जिसके बाद बेंगलुरु जाने वाली ये हवाई यात्रा रोक दी गई. विमान में बैठे सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया. बता दें कि इंडिगो 6E 979, एयरबस A320neo डेढ़ घंटे देरी से चल रही थी.



Udaipur: Smoke was detected in an Indigo Udaipur-Bengaluru flight before take-off today. The aircraft was removed from the main runway; All passengers safe. #Rajasthanpic.twitter.com/VjE2sx8gPC