Indira Gandhi Birth Anniversary: PM मोदी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि

देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, "हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि."

मंगलवार सुबह से ही इंदिरा गांधी के समाधी स्थल पर नेताओं का जमघट लगा रहा. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को याद करते हुए ट्वीट किया, "सशक्त, समर्थ नेतृत्व और अद्भुत प्रबंधन क्षमता की धनी, भारत को एक सशक्त देश के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका रखने वाली लौह-महिला और मेरी प्यारी दादी इंदिरा गांधी जी की जयंती पर शत् शत् नमन."

Delhi: Former Prime Minister Dr Manmohan Singh and Congress interim president Sonia Gandhi pay tributes to former Prime Minister #IndiraGandhi on her 102nd birth anniversary, at the Indira Gandhi Memorial. pic.twitter.com/OVaA4QbQET