VIDEO: लॉकडाउन में ITBP ने दुर्गम रास्तों पर संभाला मोर्चा, कड़े बंदोबस्त के साथ ज़ोजिला से करगिल पहुंचाए राशन समेत जरूरी चीजों से लदे 900 ट्रक 

यह देश का दुर्गम और अति सुदूर इलाका है लगभग डेढ़ लाख स्थानीय लोग हैं जो पूरी तरह से इस सप्लाई लाइन पर निर्भर करते हैं. आईटीबीपी के जवानों ने माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में यात्रा को सुगम बनाया बल्कि लगातार इन वाहनों के साथ चलकर इन्हें सुरक्षा प्रदान की और अलग-अलग प्वाइंट्स पर कोविड स्क्रीनिंग पॉइंट्स बनाकर ड्राइवरों और अन्य वाहन स्टाफ को स्क्रीन भी किया.

Indo-Tibetan Border Police escorts 900 supply trucks to Kargil from Zoji La in Ladakh during the #CoronavirusLockdownpic.twitter.com/E8S2hAAwJh