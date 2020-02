इंदौर के मुस्लिम पार्षद ने छोड़ी बीजेपी, पार्टी को लेकर कह दी ये बड़ी बात

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को संविधान विरोधी प्रावधान बताते हुए यहां भाजपा के एक मुस्लिम पार्षद ने पार्टी से 40 साल पुराना नाता तोड़ने की शनिवार को घोषणा की. शहर के वॉर्ड क्रमांक 38 से पार्षद उस्मान पटेल ने भाजपा की स्थानीय इकाई को भेजे पत्र में कहा कि वह पार्टी के सभी पद छोड़ रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया. पटेल ने वीडियो में कहा, "मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी से प्रेरित होकर भाजपा में आया था. लेकिन अब भाजपा बदल गयी है और नफरत की राजनीति कर रही है. भाजपा नीत केंद्र सरकार का लाया गया सीएए, संविधान और मुस्लिमों के खिलाफ है."

Indore: BJP Corporator Usman Patel has resigned from all posts in the party, says,"BJP has moved away from the real issues. It's doing only communal politics. GDP is going doing, inflation is rising but the party is bringing laws that create rift between people of all religions". pic.twitter.com/SuU3HqczDB