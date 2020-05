नौसेना के युद्धपोत से मालदीव से भारत लाए जा रहे हैं नागरिक, कैसा है INS जलाश्व पर इंतजाम, देखिए VIDEO

आईएनएस जलाश्व को अंदर से भी लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है. पोत में नागरिकों के लिए रहने की दुरुस्त व्यवस्था, साफ-सुथरे बेड, खाने-पीने का सामान व अन्य सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है. मालदीव के माले से सभी को केरल के कोच्चि लाया जाएगा. वहां उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी.

The crew of #INSJalashwa make all necessary arrangements onboard with key focus of safety and hygiene as embarkation of Indian citizens begins today for repatriation to India.#SamudraSetu#IndiaFightsCorona#MoDAgainstCoronapic.twitter.com/WpvYb2TzOV — PRO Defence Mumbai (@DefPROMumbai) May 8, 2020

कई अन्य वीडियो में कोरोनावायरस प्रोटोकॉल के तहत मालदीव के एमिग्रेशन काउंटर पर भारतीय नागरिक अपनी बारी का इंतजार करते दिख रहे हैं. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि भारत सरकार के यह मिशन सावधानी को ध्यान में रखते हुए पूरे किए जा रहे हैं. पोत पर तैनात कर्मियों को पीपीई सूट दिए गए हैं.

A look into the living quarters prepared for the Indian citizens being embarked from Malé.#INSJalashwa#SamudraSetupic.twitter.com/L1nNZw8Hbt — PRO Defence Mumbai (@DefPROMumbai) May 8, 2020

नौसेना का वॉरशिप आईएनएस जलाश्व गुरुवार को माले पहुंच गया था. पोत एक बार में 1000 लोगों को भारत ला सकता है. सभी लोग कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से मालदीव में फंसे हुए थे. आईएनएस जलाश्व आज (शुक्रवार) सभी भारतीयों को लेकर कोच्चि के लिए निकलेगा.

HCI officials and volunteers distribute snacks and juices to the 1st batch of Indian nationals being evacuated today from Male' to Kochi by #INSJalashwa. Utmost care is being taken to maintain high safety standards.



Operation #SamudraSetu#MissionVandeBharat@MEAIndiapic.twitter.com/ELtvH4VD1D — India in Maldives (@HCIMaldives) May 8, 2020

मालदीव से भारत लौटने के लिए अभी तक 732 भारतीय नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है. विभाग ने जानकारी दी है कि आज लाए जा रहे नागरिकों में से 19 गर्भवती महिलाएं हैं और 14 बच्चे हैं. रक्षा मंत्रालय खुद इन ऑपरेशंस पर बारीकी से नजर रख रहा है. आईएनएस मगर भी भारतीय नागरिकों को देश लाने के लिए मालदीव जा रहा है.

