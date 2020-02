Delhi Violence: दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर रजनीकांत ने केंद्र सरकार की आलोचना की, कहा- निश्चित तौर पर यह...'

Delhi Violence News: दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) ने केद्र सरकार की अलोचना की. रजनीकांत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 'निश्चित तौर पर यह केंद्र सरकार की खुफिया विफलता है. मैं केंद्र सरकार की कड़ी निंदा करता हूं.' अभिनेता ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन को हिंसक नहीं होना चाहिए और उन्होंने अपने उस पुराने बयान को भी याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सीएए मुस्लिमों को प्रभावित करता है तो वह मुस्लिमों के साथ खड़े हैं. बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीते तीन दिनों में हुई हिंसा में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हैं.



Rajinikanth: It is an intelligence failure and hence Home Ministry also failed. Protests can happen peacefully but not in a violent manner. If violence breaks out, it should be dealt with iron hands. #NortheastDelhipic.twitter.com/idRpHOtCEU