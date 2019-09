NSA अजीत डोभाल ने घाटी में सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा, सुरक्षा अधिकारियों को दिये यह निर्देश 

NSA अजीत डोभाल (Ajit Doval) जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) हटने के बाद दूसरी बार घाटी पहुंचे. डोभाल ने वहां सुरक्षा हालातों का जायजा लिया. अजीत डोभाल ने श्रीनगर में एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की. बैठक में उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति और कश्मीर घाटी में आवश्यक सेवाओं और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की. इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि आतंकवाद निरोधक अभियान में तेजी लाएं. साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को किसी भी तरह से जानमाल की क्षति नहीं पहुंचे.

Jammu & Kashmir: National Security Advisor (NSA), Ajit Doval also asked security forces to be on high alert on the borders and strengthen the counter infiltration grid in view of reports about large scale infiltration attempts. https://t.co/TVMMUTKvdQ