न्याय मुहैया कराने में गहन जांच अहम : गृह मंत्री अमित शाह

इस साल 21 महिलाओं सहित 121 पुलिस कर्मियों को इस पदक से सम्मानित किया गया है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘न्याय मुहैया कराने में गहन जांच की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है. मैं ‘जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक-2020' के सभी विजेताओं को बधाई देता हूं.''

A thorough Investigation plays a pivotal role in delivering justice.



I congratulate all the recipients of ‘Medal for Excellence in Investigation-2020'. This is a recognition of the outstanding service and commitment of our police personnel.



India is proud of them! https://t.co/RpFcY0hKry