कोरोना पर ममता बनर्जी और केंद्र में ठनी, कोलकाता गई केंद्रीय टीम को COVID-19 क्षेत्रों में जाने से रोका गया

चंद्रा ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "अन्य राज्यों में गई टीमों को पूरा सहयोग मिल रहा है. उन्हें वही नोटिस दिया गया था जो पश्चिम बंगाल को दिया गया था लेकिन उन टीमों कल से किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है." कुल चार राज्यों में 6 अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दलों (आईएमसीटी) को भेजा गया है, इनमें से तीन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं. ये टीमें महाराष्ट्र के पुणे, राजस्थान के जयपुर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मिदनापुर पूर्व, 24 परगना उत्तर, दार्जिलिंग, कलिमपोंग और जलपईगुड़ी तथा मध्य प्रदेश के इंदौर भेजी गई हैं.

