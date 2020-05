मध्य जून से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं : नागरिक उड्डयन मंत्री

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने सोमवार से घरेलू उड़ानों (Domestic flights) को फिर से शुरू करने के मानदंडों को स्पष्ट करने के लिए जनता के साथ एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान कहा कि आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन स्टेटस दिखाने वाले हवाई यात्रियों को क्वारेंटीन किए जाने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने बताया कि जून मध्य से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जा सकती हैं. पुरी ने एक फेसबुक लाइव सत्र के दौरान कहा, ‘‘मुझे पूरी उम्मीद है कि अगस्त या सितंबर से पहले हम पूर्ण रूप से ना सही, लेकिन अच्छी-खासी संख्या में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे.” उन्होंने कहा, ‘‘मैं इसकी तारीख (अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की) नहीं बता सकता. लेकिन यदि कोई व्यक्ति कहता है कि क्या यह अगस्त या सितंबर तक हो सकता है, तो मेरा जवाब होगा कि इससे पहले क्यों नहीं और यह यह स्थिति पर निर्भर करता है.''

Why wait till August-Sept? If situation eases or improves - if virus behaves in predictable manner, we get used to idea of being able to co-exist with it&we're in position to make arrangements-why not start by June middle or end July?: Civil Aviation Min on int'l flight movement