राहुल गांधी बोले- अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने खोली फेसबुक-WhatsApp की 'पोल', दोषियों पर हो एक्शन

राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा, "अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भारत के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर फेसबुक और व्हॉट्सएप के हमले को पूरी तरह से उजागर किया है. हमारे देश के मामलों में किसी को भी, चाहे वो कोई विदेशी कंपनी ही क्यों न हो, हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी सकती है. उनकी तुरंत जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सजा मिलनी चाहिए.

International media have fully exposed Facebook's & WhatsApp's brazen assault on India's democracy & social harmony.



No one, let alone a foreign company, can be allowed to interfere in our nation's affairs.



They must be investigated immediately & when found guilty, punished. pic.twitter.com/5tRw797L2y