निर्भया के दोषियों को खुद फांसी देना चाहती हैं इंटरनेशनल शूटर, खून से लिखा गृह मंत्री अमित शाह को खत

निर्भया (Nirbhaya Case) के दोषियों की फांसी की मांग तेज होती जा रही है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) भी निर्भया के गुनहगारों को जल्द फांसी की मांग और बलात्कार के मामलों में दोषियों को 6 महीने के भीतर फांसी की मांग के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी थीं. रविवार तड़के वह बेहोश हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. इस बीच इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह (Vartika Singh) ने गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को अपने खून से खत लिख सबको हैरत में डाल दिया है.

अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल से अनशन खत्म करने की अपील की

वर्तिका सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि निर्भया के चारों दोषियों को किसी महिला द्वारा फांसी दी जाए. वह खुद अपने हाथों से चारों को फांसी देना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से देश में एक संदेश जाएगा कि महिलाएं भी फांसी दे सकती हैं. उन्हें उम्मीद है कि ऐसा करने से समाज में बदलाव जरूर आएगा और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर नकेल कसी जा सकेगी. वर्तिका ने कहा कि वह चाहती हैं कि एक्ट्रेस और महिला सांसद उनकी इस मांग का समर्थन करें.

International shooter Vartika Singh: Hanging of the Nirbhaya case convicts should be done by me. This will send a message throughout the country that a woman can also conduct execution. I want the women actors, MPs to support me. I hope this will bring change in society. pic.twitter.com/VQrbpmDgdO