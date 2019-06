International Yoga Day: खून जमा देने वाली ठंड में बहादुर जवानों ने किया पहाड़ों पर योग, देशभर से सामने आईं तस्वीरें

खास बातें भारत समेत दुनियाभर में पांचवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा पीएम मोदी ने झारखंड के रांची में 40 हजार लोगों के साथ योग किया महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्वामी रामदेव और सीएम फडणवीस ने किया योग

आज भारत समेत दुनियाभर में पांचवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. पीएम मोदी (Narendra Modi) ने झारखंड के रांची में 40 हजार लोगों के साथ योग किया. वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ से स्वामी रामदेव (Swami Ramdev) और सीएम फडणवीस की योग करते हुए तस्वीरें सामने आईं. भारतीय सेना के जवानों ने भी कई जगह योग किया. इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और धमेंद्र प्रधान ने भी जनता के बीच योग किया.

International Yoga Day: स्वामी रामदेव और सीएम फडणवीस ने नांदेड़ में किया योग, यहां देखिए वीडियो

डीआरडीओ प्रमुख डॉ जी सतीश रेड्डी ने दिल्ली में योग किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राजपथ पर योग करते हुए नजर आए. दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव राम लाल ने दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय पार्क में योग किया.

दुनियाभर में मनाया जा रहा 5वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, पीएम मोदी ने कहा- धर्म और जाति से ऊपर है योग

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों और स्टाफ के साथ संसद में योग किया. केंद्रीय मंत्री अमित शाह और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में सैकड़ों लोगों के साथ योग किया. मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी योग करती हुई दिखाई दीं.



Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel performed Yoga at Rohtang Pass on the occassion of #InternationalDayofYoga, today. pic.twitter.com/Ekd8bvbqzs — ANI (@ANI) June 21, 2019

5th International Yoga Day: Troops of Assam Rifles, CRPF, Police and civilians performed Yoga at Indo - Myanmar border despite bad weather & rain, today. pic.twitter.com/6VRqq5pSlT — ANI (@ANI) June 21, 2019

Jammu: ITBP personnel deputed on Amarnath Yatra security duty perform Yoga. #InternationalDayofYogapic.twitter.com/GJHFtB9DUg — ANI (@ANI) June 21, 2019

Union Minister Nitin Gadkari leads #InternationalDayofYoga celebrations in Maharashtra's Nagpur. pic.twitter.com/j4cIVrWSh1 — ANI (@ANI) June 21, 2019

Delhi: Union Minister Dharmendra Pradhan performs Yoga on the occasion of #InternationalDayofYogapic.twitter.com/koHwuQXo9I — ANI (@ANI) June 21, 2019

#InternationalDayofYoga : Indian Army personnel deputed at several posts in the Himalayas perform Yoga. pic.twitter.com/7SkoVXWkdx — ANI (@ANI) June 21, 2019

Syed Akbaruddin, India's Permanent Representative to UN Ambassador, at UN in New York: UN has a special place in the remarkable growth of Yoga in our own lifetimes. It was here that ancient practice of Yoga was transformed into an annual global observance. #InternationalDayofYogapic.twitter.com/Bs5QpWmew7 — ANI (@ANI) June 21, 2019

#InternationalDayofYoga : DRDO Chief Dr G Satheesh Reddy performs Yoga at DRDO facility in the national capital. #Delhipic.twitter.com/QJtitwRMxX — ANI (@ANI) June 21, 2019

Defence Minister Rajnath Singh and Union Minister Prakash Javadekar perform Yoga at Rajpath in Delhi. #InternationalDayofYogapic.twitter.com/KSRKjFFeXK — ANI (@ANI) June 21, 2019

Pres Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan,Delhi:#InternationalDayofYoga is being celebrated at Rashtrapati Bhavan since 2015.I'm happy that like previous yrs,this yr too we're celebrating Yoga Day here. It's not just an event, it's a way to make yoga an integral part of our life pic.twitter.com/Rcq9C4hcdo — ANI (@ANI) June 21, 2019

Delhi: BJP National Working President JP Nadda and National General Secretary (Organisation) Ram Lal perform Yoga at Deen Dayal Upadhayay Park. #InternationalDayofYogapic.twitter.com/ijRkVJryLF — ANI (@ANI) June 21, 2019

#WATCH Indo-Tibetan Border Police personnel perform Yoga at an altitude of 18000 feet in northern Ladakh in minus 20 Degrees Celsius temperature. #InternationalDayofYogapic.twitter.com/4d7uGR4nmE — ANI (@ANI) June 21, 2019