International Yoga Day: स्वामी रामदेव और सीएम फडणवीस ने नांदेड़ में किया योग, यहां देखिए वीडियो

आज भारत समेत दुनियाभर में पांचवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्वामी रामदेव (Swami Ramdev) के नेतृत्व में हजारों लोगों ने योग किया. इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) भी मौजूद रहे. पतंजलि ने पूरे देश में एक लाख गांवों में योगा करने के लिए सेटअप तैयार किया था. देश में मुख्य आयोजन झारखंड (Jharkhand) की राजधानी रांची (Ranchi) में हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भाग लिया. पीएम ने रांची में 40 हजार लोगों के साथ योग किया. पीएम मोदी बीती रात रांची पहुंच गए थे.

