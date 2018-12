INX मीडिया केस: ED ने किया तलब, पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय पहुंचे पी चिदंबरम

आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है. बुधवार सुबह करीब 11.15 बजे पी चिदंबरम प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे. पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम को गिरफ्तार से 15 जनवरी तक अंतरिम राहत दी थी. वहीं, मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि मंगलवार को 11 जनवरी तक बढ़ा दी थी. विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को मिली इस राहत को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के यह कहने के बाद बढ़ाया कि कुछ नई सामग्री मिली है जिनका मिलान किया जाना है.

विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को मिली इस राहत को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के यह कहने के बाद बढ़ाया कि कुछ नई सामग्री मिली है जिनका मिलान किया जाना है.

Delhi: P Chidambaram has reached Enforcement Directorate (ED) headquarter. He was summoned by ED in INX Media Case. pic.twitter.com/2kapHlePic