IPS अधिकारी अपर्णा कुमार ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली पर तिरंगा फहराकर रचा इतिहास

यूपी कैडर की आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में आईटीबीपी की डीआईजी अपर्णा कुमार ने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है. अपर्णा कुमार ने अपने गाइड सेबेस्टियन ब्राउन के साथ माउंट देनाली का आरोहण तीसरे प्रयास में पूरा किया. इसी के साथ आईपीएस अपर्णा कुमार ने सेवन समिट चैलेंज को भी पूरा कर लिया है. उत्तर प्रदेश कैडर की 2002 बैच की आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार इस समय आईटीबीपी की उत्तरी फ्रंटियर मुख्यालय में तैनात हैं.

वे पहली सरकारी अधिकारी और आईपीएस हैं जिन्होंने इस कीर्तिमान को हासिल किया है. वे इस अभियान के लिए भारत से 15 जून को निकली थीं और ऐसा अनुमान था कि यह अभियान जुलाई 10 तक पूरा होगा, लेकिन, साफ मौसम और दृढ़ इच्छाशक्ति की बदौलत यह लक्ष्य समय से बहुत पहले पूरा हो गया है.शून्य से 40 डिग्री नीचे के तापमान, लगातार चलती सर्द हवाओं, जिनकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक थी और लगातार बिना आराम किए चलते रहने के अनुभव और क्षमता की बदौलत आईपीएस अधिकारी ने माउंट देनाली का आज आरोहण कर लिया.

Steely Resolve!



Kudos IPS Aparna Kumar, DIG @ITBP_official on summitting Mount Denali, USA & completing her "Seventh Summit". Unflinching spirit & unflappable mind of Aparna, has made India proud & have become an inspiration for millions of women across globe.



Congratulations💐 pic.twitter.com/7uqH104lcK