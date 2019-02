ऋषि कुमार शुक्ला को बनाया गया सीबीआई का नया निदेशक, सेलेक्ट कमेटी ने लगाई नाम पर मुहर

1983 बैच के आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला (Rishi Kumar Shukla) को सीबीआई का नया निदेशक (New CBI Chief) बनाया गया है. शुक्ला के नाम पर सेलेक्ट कमेटी ने मुहर लगाई. इस कमेटी में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, पीएम मोदी और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे. आपको बता दें कि ऋषि कुमार शुक्ला (Rishi Kumar Shukla की नियुक्ति दो सालों के लिए की गई है. उन्हें काफी तेज-तर्रार अधिकारी माना जाता है. इससे पहले वे मध्य प्रदेश के डीजीपी समेत अन्य पदों पर भी रह चुके हैं.

IPS Rishi Kumar Shukla has been appointed as the new Director, Central Bureau of Investigation (CBI) pic.twitter.com/uaT7gN6Nij