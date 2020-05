रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शिफ्ट करने को लेकर केंद्र और बिहार में तकरार! नीतीश के मंत्री बोले- 93 साल की विरासत को इतनी बेशर्मी से कैसे...

उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने एक मई को रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया था. IRIMEE रेलवे और बिहार की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है. बिहार के साथ इसका बहुत ऐतिहासिक संबंध है, जिसे मजबूत किए जाने की जरूरत है न कि इसे बिहार से अलग किए जाने की.

1/5#Bihar takes strong exception to @RailMinIndia's 24 Apr order to shift prestigious #Jamalpur-based Indian Railway Institute of Mechanical & Electrical Engineering out of Munger. CM Sri @NitishKumar has asked Sri @PiyushGoyal to intervene on this regressive move.@PMOIndia — Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) May 6, 2020

उन्होंने आगे कहा- "देश का यह सबसे पुराना केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान एक प्रतिष्ठित संस्थान है और बिहार का गौरव रहा है. इसकी स्थापना 1888 में हुई. आईआरआईएमईई जमालपुर 1927 से भारतीय रेलवे के शीर्ष प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे प्रतिष्ठित केंद्र रहा है. 93 साल की विरासत को इतने बेशर्मी से कैसे मिटाया जा सकता है?"

Hon CM Sri @NitishKumar has written a letter on May 1 to Rail Min Sri @PiyushGoyal requesting him to immediately rescind this decision. IRIMEE represents rich legacy of Railways & Bihar. Its great historical linkage with Bihar needs to be strengthened & not severed. @PMOIndia — Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) May 6, 2020

इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस फैसले की आलोचना की थी और बिहार को इसके लिए लड़ने का सुझाव दिया था. सिन्हा ने ट्वीट में लिखा, ''यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने बिहार के जमालपुर में दशकों पुराने रेलवे प्रशिक्षण संस्थान को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. लॉकडाउन के दौरान ऐसा करना बेहद ही बुरी बात है. बिहार को इसके लिए लड़ना होगा.''

This oldest central training institute has been an iconic institution, and a pride of Bihar. Estb in 1888, IRIMEE #Jamalpur has been most coveted center for training to Indian Railway's top brains since 1927. How can a legacy of 93 years be wiped off so brazenly?@PMOIndia — Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) May 6, 2020

It is most unfortunate that govt of India has ordered the transfer of the decades old Rly Training Institute at Jamalpur in Bihar to Lucknow in UP. Doing it during lockdown makes it worse. Bihar must fight back. — Yashwant Sinha (@YashwantSinha) May 5, 2020

बता दें कि ये मुद्दा राजनीतिक रूप लेता जा रहा हैं क्योंकि बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया हैं. उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर केंद्रीय रेल मंत्रालय के आदेश को लखनऊ से जमालपुर वापस लेने के लिए आग्रह किया है. नीतीश कुमार का स्टैंड को गलत करार नहीं दिया जा सकता. कोरोना के बीच बिहार बीजेपी की माने तो यह फैसला अनावश्यक है.

