पाकिस्तान हिंसा फैलाने की कर रहा कोशिश, कश्मीर को लेकर उसका रवैया 'गैरजिम्मेदाराना': विदेश मंत्रालय

कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से पाक बौखलाया हुआ है. पाकिस्तान की तरफ से तरह-तरह के बयान जारी हो रहे हैं. पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर भी कश्मीर मामले को लेकर मुंह की खानी पड़ी है. इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि कश्मीर को लेकर पाक का रवैया 'गैरजिम्मेदाराना' हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है. विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तानी नेताओं द्वारा कश्मीर को लेकर की जा रही गैरजिम्मेदाराना टिप्पणियों की भारत निंदा करता है.

Raveesh Kumar, MEA on letter by Pakistan Minister Shireen Mazari to the United Nations: The letter is not even worth the paper on which it was written. Don't want to give credence to it by reacting. https://t.co/Ag0twwZKkJpic.twitter.com/M5sgc09Tjn