इसरो प्रमुख के सिवन का फ्लाइट में हुआ गर्मजोशी से स्वागत, सेल्फी लेने की मची होड़, देखें VIDEO

स्पेस एजेंसी इसरो के चेयरमैन के सिवन (K Sivan) का इंडियो की फ्लाइट में क्रू और यात्रियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में डॉ सिवन के साथ कई लोग सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं. यात्रियों ने तालियों से डॉ सिवन का अभिवादन किया. इस मौके पर सिवन मुस्कुराते हुए नजर आए और उन्होंने इस स्वागत के लिए सभी को धन्यवाद दिया. बता दें कि इसरो प्रमुख अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. उन्हें चंद्रयान 2 मिशन के दौरान विक्रम लैंडर के फेल हो जाने पर पूरे देश से समर्थन मिला था.

