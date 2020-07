इसरो ने जारी की मंगल के सबसे करीबी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीरें

इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत मार्स कलर कैमरा (एमसीसी) से 1 जुलाई को मंगल के सबसे करीबी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीरें ली गई हैं. जब मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल ग्रह से 7200 किमी और फोबोस से 4200 किमी दूर था तब यह तस्वीर ली गई. तस्वीर का स्पाशियल रेजोल्युशन 210 मीटर है. यह 6 MCC फ़्रेमों से बनाई गई एक संयुक्त तस्वीर है, साथ ही इसका रंग भी सही किया गया है.

A recent image of the mysterious moon of Mars, Phobos, as captured by India's Mars Orbiter Mission



