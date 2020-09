PUBG, AppLock Banned: चीन की 118 ऐप्स बैन, यहां देखें पूरी लिस्ट

यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा. यह निर्णय भारतीय साइबरस्पेस की सुरक्षा, और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिया गया है.

यहां देखें पूरी लिस्ट

1. APUS लॉन्चर प्रो- थीम, लाइव वॉलपेपर, स्मार्ट APUS

2. APUS लॉन्चर- थीम, कॉल शो, वॉलपेपर, हाइड ऐप्स APUS

3. APUS सिक्योरिटी- एंटीवायरस, फोन सिक्योरिटी, क्लीनर APUS

4. APUS टर्बो क्लीनर 2020- जंक क्लीनर, एंटी-वायरस APUS

5. APUS फ्लैशलाइट- फ्री एंड ब्राइट APUS

6. कट कट - कट आउट एंड फोटो बैकग्राउंड एडिटर

7. Baidu

8. Baidu एक्सप्रेस एडिशन

9. फेसयू- इंस्पायर योर ब्यूटी

10. शेयरसेव बाय Xiomi- लेटेस्ट गैजेट, अमेजिंग डील

11. कैमकार्ड- बिजनेस कार्ड रीडर

12. कैमकार्ड बिजनेस

13. कैमकार्ड फॉर सेलफॉर्स

14. कैमओसीआर

15. इननोट

16. वूव मीटिंग- टेनसेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

17. सूपर क्लीन- मास्टर ऑफ क्लीनर, फोन बूस्टर

18. वीचैट रीडिंग

19. गोर्मेंट वीचैट

20. स्मॉल क्यू ब्रश

21. Tencent Weiyun

22. Pitu

23. वीचैट वर्क

24. साइबर हंटर

25. साइबर हंटर लाइट

26. नाइव्ज आउट- नो रूल्स, जस्ट फाइट

27. सूपर मेशा चैंपियन

28. लाइफ आफ्टर

29. Dawn of Isles

30. लूडो वर्ल्ड - लूडो सूपरस्टार

31. चैस रश

32. PubG मोबाइल नॉर्डिक मैप: लिविक

33. राइज ऑफ किंगडम

34. आर्ट ऑफ कॉक्वेस्ट: डॉर्क होरिजन

35. डार्क टैंक्स

36. वार पाथ

37. गेम ऑफ सुल्तान

38. गैलरी वॉल्ट- हाइड पिक्चर एंड वीडियो

39. PubG मोबाइल लाइट

40. स्मार्ट ऐप लॉक

41. मैसेज लॉक- गैलरी वॉल्ट डेवलपर टीम

42. हाइड ऐप- हाइड ऐप आइकन

43. ऐपलॉक

44. ऐपलॉक लाइट

45. ड्यूअल स्पेस- मल्टीपल अकाउंट्स एंड ऐप क्लोनर

46. ZAKZAK प्रो- लाइव चैट एंड वीडियो चैट ऑनलाइन

47. ZAKZAK लाइव- लाइव स्ट्रीमिंग एंड वीडियो चैट

48. म्यूजिक- एंपी3 प्लेयर

49. म्यूजिक प्लेयर- ऑडियो प्लेयर एंड 10 बैंड्स इक्वलाइजर

50. एचडी कैमरा सेल्फी ब्यूटी कैमरा

51. क्लीनर- फोन बूस्टर

52. वेब ब्राउजर एंड फास्ट एक्सप्लोरल

53. वीडियो प्लेयर ऑल फॉरमेट फॉर एंड्रोइड

54. फोटो गैलरी एचडी एंड एडिटर

55. फोटो गैलरी एंड एल्बम

56. म्यूजिक प्लेयर बास बूस्टर

57. एचडी कैमरा- ब्यूटी कैम विद फिल्टर एंड पैनरोमा

58. एचडी कैमरा प्रो एंड सेल्फी कैमरा

59. म्यूजिक प्लेयर- ऑडियो प्लेयर एंड 10 बैंड्स इक्वलाइजर

60. गैलरी एचडी

61. वेब ब्राउजर- फास्ट, प्राइवेसी एंड लाइट वेब ब्राउजर

62. वेब ब्राउजर- सिक्योर एक्सप्लोरल

63. म्यूजिक प्लेयर- ऑडियो प्लेयर

64. वीडियो प्लेयर- ऑल फॉरमेट एचडी वीडियो प्लेयर

65. Lamour लव इज ऑल अराउंड

66. Amour- वीडियो चैट एंड कॉल ऑल अराउंड द वर्ल्ड

67. एमवी मास्टर- मेक योर स्टेटस एंड फोटो वीडियो एडिटर

68. एमवी मास्टर- बेस्ट वीडियो मेकर एंड फोटो वीडियो एडिटर

69. APUS मैसेज सेंटर

70. लिव यू- मीट न्यू पीपल एंड वीडियो चैट विद स्ट्रेंजर

71. लूडो ऑल स्टार- प्ले ऑनलाइन लूडो एंड बोर्ड गेम्ज

72. कैरम फ्रेंड्स- कैरम बोर्ड एंड पूल गेम

73. बाइक रेसिंग- मोटो ट्रैफिक राइडर बाइक रेसिंग गेम्स

74. रेंजर्स ऑफ ओब्लिवियन: ऑनलाइन एक्शन MMO गेम

75. Z Camera- फोटो एडिटर, ब्यूटी सेल्फी, कोलाज

76. गो एसएमएस प्रो- मैसेंजर, फ्री थीम्स, इमोजी

77. यू डिक्शनरी: ऑक्सफर्ड डिक्शनरी फ्री नाओ ट्रांस्लेट

78. टैनटैन - डेट फॉर रियल

79. MICO चैट- नए दोस्त बनाएं और लाइव चैट करें

80. किटी लाइव: लाइव स्ट्रीमिंग एंड वीडियो लाइव चैट

81. यू लाइक- डिफाइन यॉर सेल्फी इन ट्रेंडी स्टाइल

82. मलय सोशल डेटिंग ऐप टू डेट एंड मीट सिंगल

83. अलीपे

84. अलीपेएचके

85. मोबाइल Taobao

86. Youku

87. रोड ऑफ किंग्स- एंडलेस ग्लोरी

88. सिना न्यूज

89. Netease न्यूज

90. पेंगुविन एफएम

91. Murderous Pursuits

92. टेनसेंट वॉचलिस्ट

93. लर्न चाइनीज-एआई

94. HUYA LIVE- गेम लाइव स्ट्रीमिंग

95. लिटिल क्यू एलबम

96. फाइटिंग लैंडलॉर्ड्स- फ्री एंड हैप्पी फाइटिंग लैंडलॉर्ड्स

97. हाई मीटयू

98. मोबाइल लेजेंड्स- पॉकेट

99. वीपीएन फॉर टिकटॉक

100. वीपीएन फॉर टिकटॉक

101. पेंगुविन ई स्पोर्ट्स- लाइव असिस्टेंट

102. बाय कार्स- ऑफर एव्रीथिंग यू नीड

103. आईपिक

104. ब्यूटी कैमरा प्लस

105. Parallel Space Lite - Dual App

106. चीफ अलमाइटी- फर्स्ट थंडर बीसी

107. मार्वल सुपरवॉर नेटईज गेम्स

108. AFK Arena

109. क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन नेटईज गेम्स

110. Crusaders of Light NetEase Games

111. माफिया सिटी योटा गेम्स

112. Onmyoji नेटईज गेम्स

113. राइड आउट हीरोज नेटईज गेम्स

114. Yimeng Jianghu-Chu Liuxiang has been fully upgraded

115. लैजेंड: राइजिंग अंपायर नेटईज गेम्स

116. Arena of Valor: 5v5 Arena Games

117. सॉल हंटर

118. रूल ऑफ सर्वाइवल