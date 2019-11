ओवैसी की उद्धव ठाकरे को सीख, सेक्युलर का मतलब- 'नो हिंदू राष्ट्र', समझे...

महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सेक्युलर को लेकर पूछे गए एक सवाल पर भड़कने गए. अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें सलाह दे डाली है. ओवैसी ने एनडीटीवी की खबर को साझा करते हुए लिखा, ''ये ऐसा दार्शनिक सवाल नहीं है, जिसके बारे में इतना सोचने की जरूरत है. खुद के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के शब्दों का मतलब पूछना भी ठीक नहीं है. बहरहाल कुछ ज्ञान ले लीजिये...इसका मतलब (सेक्युलर का मतलब) है: कोई हिंदू राष्ट्र नहीं और दो अलग-अलग मान्यताओं को मानने वाले लोगों के बीच कोई भेद नहीं''. ओवैसी ने अपने ट्वीट में बाकायदे उद्धव ठाकरे के कार्यालय को भी टैग किया है. बता दें कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ही सहयाद्री गेस्ट हाउस में अपनी पहली कैबिनेट की बैठक ली.

Arre @OfficeofUT it isn't a philosophical question that requires deep meditation. It's a bad look to ask meanings of words from your own Common Minimum Program. Anyway, take some gyan. It means:

-No Hindu Rashtra

-No discrimination between faiths



Samjhey?https://t.co/Mex1mosSvw