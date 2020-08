महबूबा मुफ्ती की हिरासत पर राहुल गांधी ने किया Tweet, कहा- उनकी रिहाई के लिए यह...

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'भारत सरकार ने जब अवैध रूप से नेताओं को हिरासत में लिया तो भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा. महबूबा मुफ्ती की रिहाई के लिये यह सही समय है.' जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पिछले हफ्ते पीएसए के तहत महबूबा मुफ्ती की हिरासत को तीन और महीनों के लिये बढ़ा दिया था.

The extension of the detention of Ms Mehbooba Mufti under PSA is an abuse of law and an assault on the Constitutional rights guaranteed to every citizen