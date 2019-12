नागरिकता बिल के समर्थन में आए अदनान सामी, Tweet कर कहा- 'ये मेरा घर और मैं अपने घर में...'

नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा से पारित हो चुका है. इसे लेकर अलग-अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं. कोई इसका समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध. इस बीच प्रसिद्ध गायक और पाकिस्तान से आकर भारत की नागरिकता लेने वाले अदनान सामी (Adnan Sami) ने नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया है. अदनान सामी ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया, 'किसी भी देश को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. उदाहरण के लिए, 'यह मेरा घर है और यह मेरी पसंद है कि किसे मैं अंदर आने की इजाजत देता हूं. आपकी राय अहमियत नहीं रखती, न ही आपकी राय किसी ने मांगी है और न ही आपको इससे कुछ लेना देना है.' इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के नागरिकता संशोधन विधेयक को पड़ोसी देशों के मामलों में 'दखल' का ‘दुर्भावनापूर्ण इरादा' बताया था.



NO country has the right to comment on an internal matter of India. For example, “It's MY house & it's MY choice whom I allow to come in.. YOUR opinion is not important, nor invited, nor welcome & definitely NOT your business! You worry about your own A**!!”