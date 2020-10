ITBP ने कोरोना प्रभावित बच्चों के लिए आयोजित की पेंटिंग प्रतियोगिता

यह भी पढ़ें- सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में सैकड़ों मरीजों ने एक साथ किया योग, देखें VIDEO

ITBP organized a painting competition for #Corona affected children at ITBP-run Sardar Patel COVID Care Centre & Hospital, Radha Soami Satsang Beas in Chhatarpur, to keep them motivated: Indo-Tibetan Border Police (ITBP). #Delhipic.twitter.com/TqPbxT1yqD