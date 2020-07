वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी : आयकर विभाग

इससे पहले, सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की समयसीमा को एक महीने और बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 करने की घोषणा की थी. सीबीडीटी ने एक अधिसूचना के जरिये वर्ष 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के वास्ते विभिन्न वित्त साधनों में निवेश की समयसीमा को भी एक माह आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है. यानी अब कोई भी कर दाता पिछले वित्त वर्ष में कर छूट पाने के लिये 31 जुलाई 2020 तक कर छूट के विभिन्न निवेश साधनों में निवेश करके छूट पा सकता है.

Understanding & keeping in mind the times that we are in, we have further extended deadlines. Now, filing of ITR for FY 2019-20 is extended to 30th Nov, 2020. We do hope this helps you plan things better.#ITDateExtension#FacilitationDuringCovid#WeCare#IndiaFightsCoronapic.twitter.com/ZoGBpok3V7