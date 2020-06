जम्मू-कश्मीर : अनंतनाग में दो आतंकी ढेर, 6 साल के बच्चे का हत्यारा हुआ फरार

जानकारी के मुताबिक, आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन सुबह 6 बजे शुरू किया गया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "एनकाउंटर में दो आतंकी मारे गए हैं, लेकिन जाहिद डास भागने में कामयाब रहा." पुलिस सूत्रों ने कहा कि वह जाहिद डास को ट्रैक कर रहे थे. खुफिया सूचना के आधार पर जाहिद और दो अन्य आतंकियों के वघामा गांव में छिपे होने की जानकारी मिली थी. जिसके बाद सेना और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया.

#Police has identified #killer of minor boy and CRPF personnel. Zahid Daas , a #terrorist of JKIS outfit, is found to be involved in today's attack at #Bijbehara. Police has registered FIR against him by name. @JmuKmrPolicepic.twitter.com/qNRn2qSaDn