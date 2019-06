सत्ता में काबिज होने के तुरंत बाद ही आंध्रप्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, आशाकर्मियों को दिया यह तोहफा

आंध्रप्रेदश की जगनमोहन रेड्डी (Jaganmohan Reddy) सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सत्ता में काबिज होने के 5 दिनों के भीतर ही वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने आशाकर्मियों के वेतन को 3 गुना बढ़ाने का फैसला किया है. राज्य के आशाकर्मियों को अब 10 हजार रुपये मिलेंगे. बता दें कि पहले यह राशि मात्र 3000 हजार रुपये थी.

Amaravati: Andhra Pradesh Chief Minister YS Jaganmohan Reddy has increased the salaries of Asha workers in medical & health department from existing Rs 3,000 to Rs 10,000. (File pic) pic.twitter.com/Mg4l61Aldj