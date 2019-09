जैश के आतंकियों ने कई रेलवे स्टेशनों पर हमले की धमकी दी : पुलिस 

पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने कथित तौर पर एक पत्र के जरिये मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत देश के कई रेलवे स्टेशनों पर हमले की धमकी दी है. रोहतक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हिंदी में लिखे गए पत्र को साधारण डाक के जरिये रोहतक की रेलवे पुलिस को भेजा गया था.

Haryana: Rohtak Railway Superintendent received a letter on September 14, purportedly sent by terror group Jaish-e-Mohammed (JeM) threatening to blow up railway stations and temples in several parts of the country. (15/9) pic.twitter.com/3LzkBTAsIW