जामिया की कुलपति ने एक बार फिर खटखटाया HRD मंत्रालय का दरवाजा, उच्च स्तरीय जांच की मांग की

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति नज्मा अख्तर ने मंगलवार को एक बार फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने पिछले महीने विश्वविद्यालय परिसर में हुई पुलिस कार्रवाई की 'उच्च स्तरीय' जांच की मांग की. अख्तर 15 दिसंबर को हुए घटनाक्रम का ब्योरा देते हुए दो रिपोर्ट पहले ही मंत्रालय को भेज चुकी हैं. उन्होंने पुलिस कार्रवाई की जांच की अपनी मांग फिर से दोहराई है और यह मुद्दा उठाया कि इस विषय में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है. उच्चतर शिक्षा सचिव अमित खरे के साथ अपनी बैठक में जामिया कुलपति ने उन्हें सोमवार को छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी दी, जिन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उनके कार्यालय का घेराव किया था.

Jamia Millia Islamia VC Najma Akhtar today met MHRD Secy Amit Khare&briefed him about y'day (students protested outside her office seeking exam rescheduling&FIR against Police). She again requested the Ministry to start inquiry on police action in university library on 15 Dec. pic.twitter.com/nvNtxPUPRf