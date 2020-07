जम्मू कश्मीर : पुलवामा में हुए एनकाउंटर में एक जवान शहीद, मारा गया एक आतंकी

इसकी जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर करके दी. सुबह करीब 6 बजे ट्वीट के जरिए बताया गया, ''पुलवामा के इलाके गूसु में मुठभेड़ शुरू हो गया है. पुलिस और सुरक्षाबलों के जवान जुटे हुए हैं.'' एक और ट्वीट में कश्मीर पुलिस ने अपडेट दिया कि एक अज्ञात आतंकी को मार गिराया गया है. अभी आगे की जानकारी दी जाएगी.

#PulwamaEncounterUpdate: So far 01 #unidentified#terrorist killed. Operation going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolicehttps://t.co/1dqRSp6uA8