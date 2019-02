जम्मू-कश्मीर: बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी

पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को खुली छूट दी थी. जिसके बाद सेना ने जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान तेज चला रही है. इसी कड़ी में बारामूला में भारतीय सेना का सामना आतंकियों से हो गया. बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है. पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने विशिष्ट जानकारी के आधार पर सोपोर के वारपोरा इलाके की घेराबंदी की और तलाश अभियान शुरू किया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वहां मौजूद आतंकवादियों ने तलाश अभियान चला रहे सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई. मुठभेड़ अभी जारी है.प्रशासन ने सोपोर और आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है.

Jammu and Kashmir: An encounter has started between terrorists and security forces in Warpora area of Sopore in Baramulla district. More details awaited.