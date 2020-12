Jammu Kashmir DDC Election 2020: वोट देने पहुंची 100 साल की बुजुर्ग, कहा-चाहती हूं विकास

Jammu Kashmir DDC Election 2020: जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के लिए छठे चरण का मतदान रविवार को हुआ. बर्फबारी की वजह से यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा छाया हुआ है, ऐसे में सुबह अधिक लोग मतदान करने नहीं आए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, जहां कम लोग ठंड के कारण वोट देने मतदान केंद्र नहीं पहुंचे वहीं 100 वर्ष की गनेरू देवी (Ganeru Devi) ने वोट देकर सबको बता दिया वोटिंग देश और समाज के विकास के लिए कितनी जरूरी प्रक्रिया है.

Jammu & Kashmir: A 100-year-old woman named Ganeru Devi votes in the 6th phase of polling of the District Development Council (DDC) elections in the Doda district



"I'm here to vote for development and public works," she says pic.twitter.com/2bGVztzJTR