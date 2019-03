जम्मू-कश्मीर:अनंतनाग में देर रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी, किया गया पूरे इलाके का घेराव

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का ऑपरेशन जारी है. शुक्रवार देर अनंतनाग (Anantnag) के कोकरनाग (Kokarnag ) इलाके में जबरदस्त गोलीबारी हुई. आतंकियों और सुरक्षाबलों (Security Forces) के इस मुठभेड़ के बाद इलाके में लोग तनाव में है. पूरे इलाके को सुरक्षाबलों ने घेर लिया है. जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है.

Jammu And Kashmir: A brief exchange of fire occurred late night between terrorists and security forces in Anantnag district's Kokarnag area. Area is under cordon. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/q2aU5MYEg2