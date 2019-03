जम्मू कश्मीर: सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद

जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में रविवार को सेना का एक जवान शहीद हो गया. अधिकारियों ने बताया कि पुंछ के शाहपुर और केरनी इलाकों में शनिवार शाम को करीब साढ़े पांच बजे सीमा पार से गोलीबारी शुरू हुई और यह रातभर लगातार होती रही. उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने भी कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने अग्रिम चौकियों और गांवों को निशाना बनाने के लिए मोर्टार और छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया.

#UPDATE: Army Jawan Hari Waker-a resident of Rajasthan-was critically injured in ceasefire violation by Pakistan in Poonch sector, last night. He was shifted to Army Hospital where he succumbed to his injuries. #JammuAndKashmirhttps://t.co/Qwl8L96NV0