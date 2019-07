जम्मू कश्मीर: नौशेरा सेक्टर में पाक ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब

पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया. भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की. एक जनसंपर्क अधिकारी (रक्षा) ने बताया कि शुक्रवार रात करीब नौ बजे पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी कर बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन किया और उसके बाद मोर्टार दागे. उन्होंने बताया कि गोलाबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है.

Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire in Nowshera Sector of District Rajouri around 9 pm today. Indian Army retaliating pic.twitter.com/cVu4ChfqlN