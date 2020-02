जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव हुए स्थगित, सुरक्षा कारणों का दिया गया हवाला

जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) में सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पंचायत चुनावों (Panchayat Elections) को स्थगित कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर में 12,500 से अधिक पंचायत सीटों के लिए 5 मार्च से आठ चरणों में उपचुनाव होने थे. जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) शैलेंद्र कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 'पंचायतों के उपचुनावों को सुरक्षा कारणों से तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है.'



Office of the Election Authority, Chief Electoral Officer (J&K): After addressing all the concerns suitable at the earliest, possibly in 2-3 weeks, fresh schedule shall be notified. https://t.co/h1wMck6xpk