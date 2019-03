जम्मू कश्मीर: शोपियां में महिला एसपीओ को घर के बाहर आतंकियों ने मारी गोली

एक तरफ पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ उसके नापाक हरकतें रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं. जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पुंछ जिले के मानकोट में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया. भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है. इसी बीच शोपियां के वाहिल इलाके में एक एसपीओ (महिला विशेष पुलिस अधिकारी) खुशबू जन (Khushboo Jan) की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक बंदूकधाकरियों ने दोपहर दो बजकर 40 मिनट पर इस वारदात को अंजाम दिया.

J&K Police: Terrorists today fired on a police woman Khushboo Jan at her village in Vehil area of Shopian district. She sustained critical injuries & was evacuated to hospital where she succumbed. We condemn this gruesome terror act & stand by her family at this critical juncture pic.twitter.com/rcOV4nAdFO