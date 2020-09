जम्मू कश्मीर : कोरोना संकट में छात्रों की मदद के लिए आगे आए शिक्षक, शुरू की कम्युनिटी क्लासेस

पुंछ के विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों द्वारा सामुदायिक कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं क्योंकि कोरोनावायरस (COVID-19) के कारण स्कूल बंद हैं. इन शिक्षकों का कहना कि उन्होंने छात्रों की पढ़ाई का नुकसान कम हो इसके लिए ये पहल की है. एक शिक्षक बताया, "हम छात्रों के नुकसान को कम करने के लिए पिछले 3 महीनों से ऐसा कर रहे हैं. हमें छात्रों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है."

Jammu & Kashmir: Community classes are being organised by teachers of various schools in Poonch as schools remain closed due to #COVID19. A teacher says, "We're doing this since last 3 months to minimize the loss of students. We've got a good response from students." (4.09.2020) pic.twitter.com/XOJ54t390M