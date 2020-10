जम्मू-कश्मीर की महिला ने लॉकडाउन में अपने हुनर को बनाया प्रोफेशन- देखें तस्वीरें

सुनने की क्षमता पर भी 'वार' कर रहा कोरोना वायरस, 10% मरीजों को हो रही ऐसी समस्‍या..

महिला ने अपने हाथ से बनाई गई इस कलाकृतियों को बिक्री के लिए कर दिया, जिससे अब यह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है. हस्तलिपि कला को स्थानीय लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस कला की लोग काफी तारीफ भी कर रहे हैं.

Jammu&Kashmir: Woman from Tral, Pulwama district takes up calligraphy in lockdown, now making sales



"I did as a hobby before. But in quarantine, I got time to do it seriously. It's good if people are interested in buying handmade art form. It'll save it from dying out," she says pic.twitter.com/21BVLjdS3a