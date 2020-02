जम्मू और कश्मीर: पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया ढेर

जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षाबलों ने आतंकियों को मार गिराया है. मंगलवार शाम को जम्मू और कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना की संयुक्त टीम ने त्राल में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद तलाशी अभियान शुरू किया. सुरक्षा बलों ने इसके बाद इलाके को घेर लिया, जिसके बाद मुठभेड़ हुई.

Jammu & Kashmir Police: Three terrorists killed in an encounter with police in Tral. Further details shall follow. pic.twitter.com/2y04yVPedv