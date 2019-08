जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 को खत्‍म करने की घोषणा की गई है. राष्‍ट्रपति राम नाथ कोविंद के आदेश के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्‍यसभा में इसकी घोषणा की. गृह मंत्री ने सदन में कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 के खंड एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्‍म किया जा रहा है. साथ ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्‍मू-कश्‍मीर से अलग किया जा रहा है. गृह मंत्री के इस बयान के बाद राज्‍यसभा में जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करते हैं.

GN Azad,Cong: I strongly condemn the act of 2-3 MPs(PDP's Mir Fayaz and Nazir Ahmed Laway who attempted to tear constitution). We stand by the constitution of India. Hum Hindustan ke samvidhaan ki raksha ke liye jaan ki baazi laga denge, but today BJP has murdered constitution pic.twitter.com/wtswg0s7dK — ANI (@ANI) August 5, 2019

गृह मंत्री की घोषणा के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के सांसद नजीर अहमद लवाय और मीर मोहम्मद फैयाज ने सदन में सरकार के संकल्प पत्र फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया. इन सांसदों को राज्‍यसभा के सभापति ने सदन से जाने का आदेश दिया.

PDP's RS MPs Nazir Ahmad Laway&MM Fayaz protest in Parliament premises after resolution revoking Article 370 from J&K moved by HM in Rajya Sabha; The 2 PDP MPs were asked to go out of the House after they attempted to tear the constitution. MM Fayaz also tore his kurta in protest pic.twitter.com/BtalUZMNCo — ANI (@ANI) August 5, 2019

जम्‍मू-कश्‍मीर की पूर्व मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्‍य से धारा 370 खत्‍म किए जाने का विरोध किया और कहा, ''आज का दिन भारतीय लोकतंत्र का स्याह दिन है. अनुच्छेद 370 निरस्त करने का भारत सरकार का एकतरफा फैसला गैर कानूनी, असंवैधानिक है. जम्मू-कश्मीर में भारत संचालन बल बन जाएगा. अनुच्छेद 370 पर उठाया गया कदम उपमहाद्वीप के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा, वे जम्मू-कश्मीर के लोगों को आतंकित कर इस क्षेत्र पर अधिकार चाहते हैं. भारत कश्मीर के साथ किये गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहा है.'

What did J&K get for acceding to India? Another partition along communal lines? Our special status isn't a gift bestowed upon us. Its a right guaranteed by the same parliament. A contract entered into by J&K leadership & India. Today the very same contract has been violated — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 5, 2019

उधर जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने राज्‍य से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर कहा सरकार ने एकतरफा फैसला किया है. यह भरोसे पर पूरी तरह धोखा है.

Statement of Omar Abdullah, Vice-President of National Conference and former Chief Minister of Jammu & Kashmir, on revoking of Article 370 and other decisions announced by Government of India. pic.twitter.com/L9RXggb10k — ANI (@ANI) August 5, 2019

भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने कहा कि आज का दिन काफी गौरवशाली दिन है. अंतत: जम्मू-कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से शामिल किए जाने की श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत हजारों शहीदों की इच्छाओं का सम्मान हुआ. जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 के हटाए जाने की घोषणा के बाद शिव सेना ने कहा है कि मुझे पूरा विश्‍वास है कि पीएम अखंड हिंदुस्‍तान का सपना पूरा करेंगे.

Sanjay Raut, Shiv Sena in Rajya Sabha: Aaj Jammu & Kashmir liya hai. Kal Balochistan, PoK lenge. Mujhe vishwaas hai desh ke PM akhand Hindustan ka sapna poora karenge. pic.twitter.com/l8Gdq64Mu2 — ANI (@ANI) August 5, 2019

उधर बहुजन समाज पार्टी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्‍वागत किया है. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर बसपा ने सरकार का समर्थन किया है. बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्र ने राज्यसभा में कहा कि हमारी पार्टी इसका पूर्ण समर्थन करती है. हम चाहते हैं कि बिल पास हो. हमारी पार्टी धारा 370 बिल और अन्य विधेयक का कोई विरोध नहीं कर रही है.

Satish Chandra Mishra, BSP MP, in Rajya Sabha: Our party gives complete support. We want that the Bill be passed. Our party is not expressing any opposition to Article 370 Bill & the other Bill. pic.twitter.com/ajRNKwsUlf — ANI (@ANI) August 5, 2019

बिहार में एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है. पार्टी नेता के सी त्‍यागी ने कहा कि हमारी अलग सोच है. हमारे नेता नीतीश कुमार जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के विचारों को मानती है. और मेरा मानना है कि धारा 370 नहीं हटाए जाने चाहिए.

KC Tyagi, JD(U): Our chief Nitish Kumar is carrying forward the tradition of JP Narayan, Ram Manohar Lohia & George Fernandes. So our party is not supporting the Bill moved in the Rajya Sabha today. We have different thinking. We want that Article 370 should not be revoked. pic.twitter.com/AdyWWJJzgk — ANI (@ANI) August 5, 2019

वहीं एआईएडीएमके ने सरकार के इस कदम की सराहना की है और इसके समर्थन में अपने विचार व्‍यक्‍त किए हैं.

A. Navaneethakrishnan, AIADMK MP in Rajya Sabha: Amma is well known for upholding sovereignty and integrity. So AIADMK party supports the two resolutions, Reorganisation Bill & the Reservation Bill. pic.twitter.com/V3k1J5D5Cu — ANI (@ANI) August 5, 2019

बीजेडी सांसद प्रसन्‍ना आचार्य ने कहा कि सही मायनों जम्‍मू-कश्‍मीर आज भारत को अंग हो गया. मेरी पार्टी सरकार के इस कदम का समर्थन करती है.

BJD MP, Prasanna Acharya in Rajya Sabha: In real sense today, Jammu & Kashmir has become a part of India. My party supports this resolution. We are a regional party but for us nation is first. pic.twitter.com/GLDE0sIacD — ANI (@ANI) August 5, 2019

सदन में क्‍या हुआ जम्‍मू-कश्‍मीर को लेकर जम्‍मू-कश्‍मीर को लेकर राज्‍य सभा में भारत के गृह मंत्री ने तीन महत्‍वपूर्ण घोषणा की. पहली घोषणा जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा 370 खत्‍म करने की थी. दूसरी घोषणा लद्दाख को जम्‍मू-कश्‍मीर से अलग करने की थी और तीसरी घोषणा जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश की थी. धारा 370 हटने के साथ ही जम्‍मू-कश्‍मीर भारत के किसी दूसरे प्रदेश की तरह ही हो जाएगा. वहां से दोहरी नागरिकता जैसे प्रावधान खत्‍म हो जाएंगे.

