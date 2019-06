जम्मू-कश्मीर: ईद की नमाज के वक्त प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प

जम्मू-कश्मीर के घाटी वाले इलाके में बुधवार को ईद की नमाज के बाद कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरें हैं. अधिकारियों ने बताया कि इन झड़पों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. राज्य में ईद का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है. सुबह से ही लोग मस्जिदों और दरगाहों पर जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और जकात करते हैं. अधिकारियों ने बताया कि ईद की नमाज के बाद पुराने शहर के कुछ हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई.

20 हजार फुट की ऊंचाई पर शुरु हुआ ITBP का सबसे खतरनाक रेस्क्यू मिशन

Jammu and Kashmir: Stones pelted at security forces near Jamia Masjid in Srinagar; and posters supporting terrorist Zakir Musa and UN designated terrorist Masood Azhar seen in the area. pic.twitter.com/qu7uea90YO