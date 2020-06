कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, दो आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के निपोरा इलाके में शनिवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों तो ढेर कर दिया है. जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार इलाके की तलाशी की जा रही है. अधिकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने के इनपुट मिले थे. ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

#NiporaKulgamEncounterUpdate: 02 unidentified #terrorists killed. Search going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolicehttps://t.co/omjdWHiD76